Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati interpelle Ronald Koeman pour son avenir !

Publié le 8 septembre 2020 à 0h30 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du FC Barcelone, Ansu Fati ne manquerait pas de prétendants. Malgré tout, la pépite de 17 ans n'a d'yeux que pour le Barça et espère que Ronald Koeman lui donnera sa chance.

Ansu Fati gravit les échelons à une vitesse fulgurante. A seulement 17 ans, la pépite espagnole faisait déjà partie du groupe de Quique Setién la saison dernière. Auteur de prestations remarquables et remarquées avec le Barça, Ansu Fati a eu l'immense honneur d'être convoqué par Luis Enrique. Alors qu'il a joué ses deux premiers matchs avec la Roja espagnole, le jeune talent du FC Barcelone s'est même payé le luxe d'inscrire son tout premier but en sélection. Ce qui ne devrait pas avoir échappé à ses prétendants. En effet, Ansu Fati serait suivi de près par plusieurs écuries européennes, et notamment par la Juventus selon les dernières indiscrétions de Calciomercato.com . Malgré tout, le jeune ailier a fait comprendre qu'il était obnubilé par le Barça et qu'il comptait bien faire ses preuves auprès de Ronald Koeman.

«Je vais continuer à travailler mais c'est le coach qui décide»