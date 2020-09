Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Choupo-Moting !

Foot - Mercato - PSG

Bien que certains médias évoquent un accord total pour une prolongation de contrat d’Eric Maxim Choupo-Moting, les négociations entre le Camerounais et le PSG ne seraient finalement pas aussi avancées.

Héros du 1/4 de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta à Lisbonne cet été, Eric Maxim Choupo-Moting semble avoir acquis une place spéciale dans le coeur des supporters du PSG. Bien que son contrat ait expiré fin août, l’international camerounais pourrait finalement signer une prolongation de contrat. Selon le journaliste Romain Collet-Gaudin d’ Infosport+ et d’ Eurosport , un accord total aurait été trouvé entre le PSG et le clan Choupo-Moting. La vérité serait quelque peu différente dans cette opération.

Selon RMC Sport , un terrain d’entente n’aurait pas encore été établi entre les différentes parties dans cette opération bien qu’elle devrait se décanter dans les prochains jours. Un contrat d’un an aurait été soumis au Camerounais. Journaliste pour France Bleu , Bruno Salomon a apporté des informations complémentaires. D’après lui, Eric Maxim Choupo-Moting réfléchirait toujours et n’aurait pas encore donné son feu vert pour une prolongation de contrat. Les prochaines heures devraient être décisives.

