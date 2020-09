Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation de taille dans ce dossier du PSG !

Publié le 8 septembre 2020 à 0h00 par Th.B.

Le FC Barcelone se serait récemment immiscé dans le dossier Thiago Alcantara dans lequel le PSG et Liverpool figurent déjà. Et contrairement à ce qui est sorti dans la presse, l’intérêt du Barça ne se serait pas encore concrétisé.

Et si Thiago Alcantara effectuait son grand retour au FC Barcelone ? Ces derniers temps, Marc-André Ter Stegen avait incité l’ancien milieu de terrain blaugrana de revenir au Barça alors que son nom est lié au PSG, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 1er août dernier, et que le joueur du Bayern Munich est pressenti pour s’engager en faveur de Liverpool. En interne, les dirigeants du FC Barcelone plaideraient la cause de Thiago Alcantara quand l’entraîneur Ronald Koeman ne jurerait que par son compatriote Georginio Wijnaldum.

Pas de contact avec Thiago Alcantara