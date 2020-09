Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse offre formulée pour Memphis Depay ?

Publié le 8 septembre 2020 à 10h30 par A.C.

Très performant depuis son retour de blessure, Memphis Depay semble être la nouvelle priorité du FC Barcelone. Et le club catalan aurait formulé une offre à l'OL, comprenant Samuel Umtiti.

Il va y avoir du changement, attaque. Avec le départ toujours plus probable de Luis Suarez, le FC Barcelone lorgne plusieurs renforts offensifs. Ainsi, Goal Espagne a annoncé que les dirigeants ont décidé de relancer la poste Lautaro Martinez. Ce dossier ne semble toutefois pas avoir changé et, comme ces derniers mois, le Barça devrait connaitre un échec. La seule chance réside dans la possibilité de réaliser une grosse vente, afin de pourvoir offrir plus de 65M€ à l’Inter.

Une offre de 20/25M€ plus Umtiti, pour Depay