Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM tente le coup pour Morelos !

Publié le 26 août 2020 à 18h30 par Alexis Bernard mis à jour le 26 août 2020 à 18h50

Selon nos informations, l’OM s’intéresse à l’attaquant des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos, dans le cadre d’un prêt. Un dossier compliqué.

Cible du LOSC, qui souhaite faire coup double après la signature de Jonathan David (La Gantoise), Alfredo Morelos est également dans le viseur d’un autre club de Ligue 1. Selon nos informations, l’OM est en effet à la manœuvre pour l’attaquant des Glasgow Rangers. Les dirigeants phocéens souhaiteraient se faire prêter le buteur colombien de 24 ans.

Les Rangers veulent un transfert

D’après nos sources, l’OM a déjà entamé des discussions très concrètes et s’active pour le prêt d’Alfredo Morelos. Mais le dossier est compliqué. Tout simplement parce que les Glasgow Rangers veulent un transfert et non un prêt. L’OM va avoir du mal à convaincre le club écossais, Morelos étant un joueur très courtisé cet été…