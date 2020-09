Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès a la solution pour le nouvel attaquant de Villas-Boas !

Publié le 8 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Après le recrutement réussi de Dario Benedetto l'été dernier, l'OM cherche un nouvel attaquant dans ce mercato. Annoncé sur les tablettes de Marseille, M'Baye Niang pourrait être le joueur idéal pour les Olympiens aux yeux de Pierre Ménès.

André Villas-Boas ne veut pas rester inactif dans ce mercato. Après le prêt de Leonardo Balerdi et les arrivées de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, le technicien portugais veut recruter un attaquant. Longtemps associé à l'OM, M'Baye Niang semble s'éloigner de la cité phocéenne. S'il est presque écrit que l'avenir de l'international sénégalais se fera loin de Rennes, il pourrait aussi être hors de l'hexagone.Benfica serait notamment intéressé par le joueur de 25 ans.

« M'Baye Niang a un profil intéressant pour l'OM »