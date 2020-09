Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle piste en attaque pour Villas-Boas !

Publié le 8 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

A la recherche d’un buteur pour concurrencer Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille ciblerait Lucas Da Cunha, en fin de contrat en 2021 avec le Stade Rennais.

A moins d’un mois de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille semble avoir presque bouclé son mercato dans le sens des arrivées. Alors qu’André Villas-Boas avait réclamé un latéral gauche, un défenseur central, un milieu défensif et un buteur, trois des quatre postes ont été comblés, le tout sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. Avec Yuto Nagatomo dans le couloir gauche, Pape Gueye en relayeur et l’arrivée en prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund pour renforcer la charnière centrale, les Phocéens ont apporté jeunesse et expérience à un effectif qui pourrait encore être déstabilisé par plusieurs départs. Kostas Mitroglou n’étant plus désiré par Villas-Boas et Valère Germain davantage repositionné à droite depuis la blessure de Florian Thauvin, un attaquant était la dernière demande du technicien portugais pour compléter un mercato important à l’aube du retour de l’OM en Ligue des Champions, sept ans après. Après avoir essuyé plusieurs échecs comme ceux d’Alfredo Morelos et Mbaye Niang, les dirigeants marseillais s’attaqueraient à un autre joueur de Ligue 1...

Lucas Da Cunha ciblé par l’OM !