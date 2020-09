Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre la Premier League et la Ligue 1, Juninho fait le point pour Aouar !

Publié le 8 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, d’Arsenal ou encore de Manchester City, Houssem Aouar aurait l’embarras du choix. Cependant, bien que la presse évoque des intérêts de diverses équipes, aucune offre concrète n’a été transmise à l’OL comme le directeur sportif Juninho l’a affirmé.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL, Houssem Aouar pourrait quitter son club formateur d’ici la fin du mercato estival qui fermera ses portes le 5 octobre prochain. En raison de l’absence du club rhodanien en Coupe d’Europe cette saison, que ce soit en C1 ou en C3, les Gones seraient susceptibles de devoir vendre une ou deux stars afin de renflouer leurs caisses. Souhaitant renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel, Doha aimerait voir Houssem Aouar débarquer au PSG comme le10sport.com vous le révélait au mois de janvier. Néanmoins, le PSG n’est pas le seul club à se pencher sur le profil de l’international espoir français de 22 ans. Manchester City, sous l’impulsion de Pep Guardiola, pourrait se laisser tenter par le milieu de terrain de l’OL, à l’instar d’Arsenal qui aurait formulé une offre de 35M€ en plus de Matteo Guendouzi pour convaincre la direction lyonnaise de vendre Aouar. Une offre refusée par l’OL. Et maintenant ? Invité de s’exprimer sur le plateau de Top of the Foot , Juninho s’est longuement attardé sur le dossier Houssem Aouar.

Le point sur Arsenal et l’offre des Gunners pour Aouar

Directeur sportif de l’OL, Juninho a fait une synthèse sur la situation des trois joueurs annoncés sur le départ à savoir Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Au micro de RMC , le dirigeant brésilien a remis l’église au centre du village sur les divers intérêts. « On n’a rien reçu officiellement. Ce sont des joueurs pour lesquels on a reçu des appels mais pas d’offre officielle. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de valeur ». a dans un premier temps assuré Juninho avant d’ouvrir le dossier Aouar. « Houssem Aouar connaît bien la maison, il est chez nous depuis longtemps, on a vu lors du Final 8 ce qu’il était capable de faire lorsqu’il est vraiment concentré sur le match. Je ne dirais pas que la porte est ouverte, mais on risque de perdre Houssem. (…) Je m’entends très bien avec le directeur sportif (Edu, ndlr). On a parlé au téléphone. Houssem Aouar est vraiment apprécié par Arteta. Il y a eu certaines discussions pour Mattéo Guendouzi qui est aussi un bon joueur. Il était évoqué pendant la discussion. Mais ce n’est pas le profil dont on a besoin, on a été bien clair. Si c’est comme cela, cela ne nous intéresse pas du tout, c’est ce que l'on a arrêté ». En l’état actuel des choses, à moins d’une offre ferme et plus intéressante formulée par Arsenal, un transfert de Houssem Aouar chez les Gunners paraît peu probable. Qu’en est-il des deux autres courtisans du Français ?

Des contacts avec City, à l’Ouest rien de nouveau pour le PSG ?