Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Thomas Tuchel ?

Publié le 8 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Thomas Tuchel semble encore loin d'une prolongation. Selon vous, que doit faire Leonardo avec l'entraîneur du PSG ?

Le PSG vient de réaliser la plus belle saison de son histoire avec un quadruplé national et une finale de Ligue des Champions, perdue contre le Bayern Munich (1-0). Malgré cela, l'avenir de Thomas Tuchel paraît toujours aussi incertain. Il faut dire que ses relations avec Leonardo seraient froides, et cela se ressentirait sur le mercato, même si le directeur sportif du PSG a tenu à clarifier les choses dimanche sur le plateau du CFC. « Tuchel a encore un an de contrat, ou plus précisément, dix mois. On a le temps. Si je souhaite le remplacer ? Les gens disent ça, car il était là avant moi, qu’il n’était pas mon choix... Honnêtement, quand je suis arrivé, j’avais le choix de décider si l’entraineur pouvait continuer ou pas. Ce n’était pas le cas », a-t-il indiqué.

Quel avenir pour Tuchel ?