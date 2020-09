Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se tient prêt pour boucler un dossier colossal !

Publié le 8 septembre 2020 à 19h15 par A.D.

Leonardo aurait coché le nom de Fabian Ruiz et aurait sondé le Napoli pour prendre la température. Alors qu'il serait contraint de vendre avant de pouvoir passer à l'action, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore lancé de véritables négociations pour mener à bien ce dossier.

Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel cet été, Leonardo aurait identifié deux profils du côté de Naples : Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait déjà bougé ses pions pour mener à bien ces dossiers. D'après les indiscrétions du Corriere dello Sport , divulguées ce dimanche, l'ancien du Milan AC aurait contacté Aurelio De Laurentiis par téléphone pour prendre des renseignements sur Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. A en croire le média italien, le président du Napoli aurait dévoilé son prix à Leonardo pour ses deux joueurs, et il attendrait une somme proche de 70M€ pour chacun d'entre eux.

Leonardo et Tuchel se tiennent prêts '