Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au milieu, Leonardo songerait à un ancien de Ligue 1 !

Publié le 8 septembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Passé par le RC Lens et l’AS Monaco, Geoffroy Kondogbia dispose d’un style de jeu et d’un profil qui plairait particulièrement à Leonardo dans le cadre du recrutement d’un millieu de terrain au PSG.

Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour le PSG. Depuis de longs mois, Leonardo scrute le marché et active plusieurs pistes afin de mener à bien l’une de ses priorités pour le mercato estival : recruter un milieu de terrain. Néanmoins, en raison de la crise économique actuelle engendrée par le Covid-19, les ressources financières du PSG ne lui permettent pas de mettre le paquet sur Sergej Milinkovic-Savic, priorité du directeur sportif parisien ou encore sur Marcelo Brozovic. Ainsi, le PSG se tournerait vers une tout autre option pour son marché au milieu.

Et si le choix de Leonardo se portait sur Geoffroy Kondogbia ?