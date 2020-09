Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort offensif bouclé... grâce à Mbappé ?

Publié le 8 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

Compte tenu de la vague de contrôles positifs au Covid-19 au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo aurait décidé d'accélérer pour boucler la signature d'Eric Maxim Choupo-Moting.

Avant d'affronter le Racing Club de Lens puis l'Olympique de Marseille, l'effectif du Paris Saint-Germain est décimé. En effet, alors que Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar ont été testés positifs au Covid-19 suite à leur séjour à Ibiza, Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos ont également contracté le virus. Cela fait donc six titulaires importants indisponibles pour Thomas Tuchel qui va également devoir se passer de Kylian Mbappé, lui aussi testé positif au Covid-19 lors du rassemblement de l'équipe de France. Par conséquent, le secteur offensif du PSG est ravagé par le coronavirus ce qui pousse Leonardo à accélérer sur le mercato.

Leonardo accélère pour Choupo-Moting