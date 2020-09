Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste possible pour cette piste de longue date !

Publié le 8 septembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Bien qu’Arsenal ferait le forcing pour recruter Thomas Partey, le PSG aurait toujours une ouverture pour le milieu de terrain de l’Atletico de Madrid.

Vendredi, ESPN révélait que le PSG avait toujours des vues sur Thomas Partey. En avril dernier, Leonardo aurait coché le nom de l’international ghanéen, étant à l’époque en quête de renforts au milieu de terrain, et l’étant toujours. Arsenal mènerait la danse dans cette opération, mais ne semblerait pas se rapprocher de la clause libératoire fixée à 50M€ dans son contrat avec l’Atletico de Madrid. De quoi laisser au PSG la marge de manœuvre nécessaire afin d’attaquer.

Aucune avancée concrète des concurrents, la chance du PSG pour Partey ?