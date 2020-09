Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo interpelle Mbappe pour son avenir !

Publié le 8 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et sa prolongation sont un enjeu majeur pour Leonardo comme il l'a expliqué.

Bien que le PSG compte se renforcer dans les prochaines semaines en recrutant plusieurs joueurs, le dossier brûlant concerne les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé dont les contrats courent jusqu'en juin 2022. Et alors que la situation du Brésilien semble bien avancée, le danger existe pour le Champion du monde, fortement convoité par le Real Madrid qui rêve d'attirer le jeune attaquant français l'été prochain, à un an de la fin de son bail. Mais Leonardo compte bien conserver Kylian Mbappé et lui vante les mérites du PSG.

«Il y a aussi tellement de bonnes choses ici, même pour lui qui est parisien»