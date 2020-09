Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va devoir lâcher 50M€ pour satisfaire Koeman !

Publié le 8 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Nommé entraîneur du FC Barcelone il y a quelques jours, Ronald Koeman a déjà les idées claires au sujet des joueurs qu'il souhaite recruter. Et pour cela, un prix est fixé.

Le FC Barcelone pourrait renouer avec son passé en prenant un accent néerlandais comme ce fût le cas au début des années 2000 avec Patrick Kluivert, Philipp Cocu ou encore les frères De Boer. Il faut dire que Josep Maria Bartomeu a décidé de nommer Ronald Koeman sur le banc du Barça pour succéder à Quique Setién. Ancienne gloire du club catalan, Koeman débarque pour relancer les Blaugrana et pour cela, il souhaite se renforcer en attirant des joueurs qu'il avait eu sous ses ordres avec la sélection des Pays-Bas. Et ses deux priorités se nomment Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (OL).

30M€ pour Depay et 20M€ pour Wijnaldum ?