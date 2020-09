Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Réunion au sommet pour l’avenir de Modric ?

Publié le 8 septembre 2020 à 7h30 par D.M.

Luka Modric devrait s’entretenir avec ses dirigeants durant le mois de janvier afin d’évoquer une possible prolongation de contrat. L’international croate voit son bail se terminer à la fin de la saison.

Âgé de 34 ans, Luka Modric vit ses dernières années de joueur professionnel sous le maillot du Real Madrid. Une histoire qui a débuté en 2012 et qui a permis au milieu de terrain de remporter un Ballon d’Or en 2018. Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, Luka Modric est conscient que la fin approche et a affiché le souhait de terminer sa carrière au Real Madrid : « A mon âge, on ne fait pas de grands projets. Il me reste une saison et je veux tout donner pour gagner quelque chose. Ce serait bien de mettre fin à ma carrière au Real Madrid, mais ce n'est pas ma décision, c'est celle du Real Madrid. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont terminé leur carrière ici, juste quelques-uns, mais je veux jouer plus longtemps. Je veux montrer que je peux bien jouer et si ce n'est pas à Madrid, je chercherai d'autres options » a-t-il déclaré dans un entretien à l’ AFP .

Luka Modric finalement prolongé ?