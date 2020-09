Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pense à un coup inattendu pour le nouvel attaquant !

Publié le 8 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en quête d’un nouvel attaquant, André Villas-Boas apprécierait le profil de Mariano Diaz, le buteur du Real Madrid.

« On a bien parlé pour l'attaquant (…) Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto », avait indiqué Pablo Longoria le 2 septembre dernier en conférence de presse, annonçant donc qu’il souhaitait, avec André Villas-Boas, recruter un nouvel attaquant à l’OM cet été. Plusieurs pistes auraient donc été activées à cet effet ces dernières semaines, et l’un des profils ciblés par Villas-Boas se trouverait… au Real Madrid !

L’OM apprécie Mariano, mais…

Comme l’a révélé Le Phocéen lundi, l’OM songerait à Mariano Diaz, qui n’entre absolument pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, pour se renforcer cet été. Toutefois, alors que l’ancien buteur de l’OL touche pas moins de 5M€ par an avec le club merengue, l’OM devrait avoir du mal à attirer Mariano cet été.