Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 6 septembre 2020 à 20h00 par H.G.

En fin de contrat au Real Madrid dans un an, Luka Modric a confié qu’il aimerait beaucoup pouvoir terminer sa carrière dans les rangs du club de la capitale espagnole.

Arrivé en provenance de Tottenham en 2012, Luka Modric s’est progressivement imposé comme l’un des hommes forts du Real Madrid. Titulaire indiscutable dans le onze madrilène ces dernières années, l’international croate a été l’un des grands artisans des succès majeurs des Merengue ces dernières années, parmi lesquelles la Ligue des Champions en 2014 et les trois sacres consécutifs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes entre 2016 et 2018. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, et Luka Modric affiche désormais un net déclin depuis son Ballon d’Or remporté en 2018. Désormais âgé de 34 ans et à un an de la fin de son contrat, le finaliste de la dernière Coupe du Monde a fréquemment vu son avenir faire l’objet de spéculations ces derniers mois. Cependant, Luka Modric a confié qu’il souhaitait grandement raccrocher ses crampons au Real Madrid, laissant ainsi la balle dans le camp des champions de Liga en titre.

« Ce serait bien de mettre fin à ma carrière au Real Madrid »