Mercato - Barcelone : L’entourage de Luis Suarez avait pris les choses en main pour son départ

Publié le 8 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

A peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a notamment écarté Luis Suarez de son projet. Poussé vers la sortie, l’Uruguayen n’a pas mis longtemps avant de s’activer pour trouver une porte de sortie.

Alors que Lionel Messi a fait le choix de finalement rester au FC Barcelone, il ne devrait plus être accompagné par son grand ami, Luis Suarez. En effet, depuis la nomination de Ronald Koeman, l’Uruguayen est poussé vers la sortie, n’entrant pas dans les plans du Néerlandais. A 33 ans, le Pistolero doit donc se trouver un nouveau challenge et cela pourrait prochainement être bouclé. En effet, selon les différentes informations, l’avenir de Suarez devrait s’écrire du côté de la Juventus et il ne manquerait plus que quelques détails pour boucler l’opération. Le dénouement d’un feuilleton qui aurait notamment commencé avec un rapprochement avec Diego Simeone et l’Atlético de Madrid.

Le clan Suarez a approché l’Atlético