Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo justifie une décision fracassante !

Publié le 8 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Invité du Canal Football Club, Leonardo a fait le tour de l'actualité du PSG et a notamment évoqué la situation de Thiago Silva qui s'est engagé avec Chelsea alors que son contrat prenait fin à Paris.

« Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo (…) Thiago Silva a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo ». Il y a quelques jours, Paulo Tonietto, agent de Thiago Silva, dévoilait les coulisses des discussions avec Leonardo au sujet d'une éventuelle prolongation alors que le contrat du Brésilien arrivait à échéance. Mais le capitaine du PSG s'est finalement engagé avec Chelsea. Et Leonardo confirme qu'il a entamé des discussions trop tard.

Leonardo est arrivé trop tard pour Thiago Silva