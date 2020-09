Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG ne s’inquiète pas pour Thiago Silva…

Publié le 8 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Après l’Italie et la France, Thiago Silva va désormais découvrir l’Angleterre avec Chelsea. Un nouveau challenge pour le Brésilien, pour qui on ne s’inquiète pas au PSG.

Entre le PSG et Thiago Silva, l’histoire est donc désormais terminée. Le Brésilien a passé 8 ans sous le maillot parisien et c’est désormais la Premier League que le défenseur central va découvrir. En effet, arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale, Thiago Silva s’est engagé avec le Chelsea de Frank Lampard. A 35 ans, l’ex-joueur du PSG va ainsi devenir le leader défensif des Blues. Un nouveau défi pour Thiago Silva, qui va devoir se frotter aux rugueux duels de la Premier League. Pas un problème aux yeux de certains du club de la capitale.

« Il n’aura aucun problème en Premier League »