Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse carte à jouer pour Koulibaly !

Publié le 7 septembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo envisagerait de se tourner vers Kalidou Koulibaly. Alors qu'il aurait déjà un accord contractuel avec le défenseur du Napoli, Manchester City pourrait être un adversaire redoutable. Toutefois, les Citizens seraient en froid avec la direction des Azzurri. Ce qui pourrait permettre au PSG de refaire son retard.

Thiago Silva et le PSG, c'est fini. Arrivé à l'été 2012, O Monstro a quitté le club de la capitale librement à la fin du mois d'aout pour rejoindre la Premier League et Chelsea. Pour combler le départ de Thiago Silva, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs profils, et en particulier celui de Kalidou Koulibaly. D'après les indiscrétions de Ciro Venerato, divulguées dernièrement à la Radio Kiss Kiss , le directeur sportif du PSG serait passé à l'action récemment. En effet, Leonardo aurait appelé directement Aurelio De Laurentiis pour se renseigner au sujet de Kalidou Koulibaly et de Fabian Ruiz. Lors de cet échange, le président du Napoli aurait fixé son prix pour ses deux joueurs. Comme il l'aurait précisé à Leonardo, Aurelio De Laurentiis voudrait récupérer 140M€ au total, soit 70M€ pour Kalidou Koulibaly et 70M€ pour Fabian Ruiz. Alors qu'il saurait à quoi s'en tenir pour le défenseur sénégalais, le directeur sportif du PSG devrait se méfier grandement de Manchester City, qui aurait déjà un accord avec le joueur.

Le Napoli et City en froid depuis deux ans ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, dévoilées sur son compte Instagram , Manchester City se préparerait à lancer une nouvelle offensive pour Kalidou Koulibaly. Comme l'a précisé le journaliste italien, le Napoli ne voudrait pas récupérer moins de 75M€, bonus compris, pour le transfert de l'international sénégalais. Une somme que serait disposé à payer Manchester City, le PSG et Manchester United. Mais heureusement pour le club de la capitale, les négociations traineraient en longueur entre Aurelio De Laurentiis et Pep Guardiola.

Les négociations entre Guardiola et De Laurentiis à la traine ?