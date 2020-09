Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte serait grande ouverte pour Kalidou Koulibaly

Publié le 6 septembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Thiago Silva, Leonardo pourrait se jeter sur Kalidou Koulibaly. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait approché Aurelio De Laurentiis, qui lui aurait indiqué qu'il voulait récupérer une somme proche de 70M€ pour laisser filer son défenseur sénégalais. Par ailleurs, le président du Napoli devrait rencontrer Fali Ramadani d'ici mardi pour finaliser le départ de Kalidou Koulibaly au plus vite.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva s'en est allé. En fin de contrat jusqu'au 30 juin 2020, O Monstro a étendu son bail de deux mois pour finir la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Une fois la finale de la C1 passée, Thiago Silva s'est engagé en faveur de Chelsea et a rejoint la ville de Londres. Pour remplacer son ancien capitaine, Leonardo songerait à recruter Kalidou Koulibaly. Toutefois, la concurrence serait rude, puisque Manchester City serait également dans le coup et aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur du Napoli. Pour conserver une chance dans le dossier Koulibaly, Leonardo serait passé à l'action très récemment.

De Laurentiis réclamerait 70M€ pour Kalidou Koulibaly

Selon les dernières informations du Corriere dello Sport , Leonardo aurait contacté Aurelio De Laurentiis par téléphone. Lors de cet entretien, le directeur sportif du PSG se serait renseigné sur les situations de Kalidou Koulibaly et de Fabian Ruiz. A en croire le média transalpin, Aurelio De Laurentiis aurait dévoilé son prix de vente pour ses deux joueurs. Et le président du Napoli réclamerait 140M€ au total pour Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz, soit 70M€ pour chacun d'entre eux. En ce qui concerne l'international sénégalais, Aurelio De Laurentiis aurait annoncé le même montant à Manchester City lors de leurs discussions.

De Laurentiis pressé de vendre Kalidou Koulibaly ?