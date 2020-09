Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 6 septembre 2020 à 14h45 par A.D.

Le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement de Kalidou Koulibaly. Aurelio De Laurentiis aurait programmé une réunion avec Fali Ramadani, l'agent du joueur, pour accélérer ce dossier.

Pour combler le départ de Thiago Silva, qui s'est engagé librement avec Chelsea, Leonardo aurait coché le nom de Kalidou Koulibaly, entre autres. D'après les dernières indiscrétions du Corriere dello Sport , le directeur sportif du PSG aurait déjà bougé ses pions pour mener à bien ce dossier. En effet, l'ancien du Milan AC aurait eu une discussion téléphonique avec Aurelio De Laurentiis pour évoquer les cas de Kalidou Koulibaly et de Fabian Ruiz. Lors de cette conversation, le président du Napoli aurait fixé son prix pour ses deux joueurs : 70M€ chacun, soit 140M€ au total. Alors qu'il voudrait se séparer de son défenseur sénégalais, Aurelio De Laurentiis aurait décidé de prendre les choses en main pour accélérer les choses.

Rendez-vous d'ici mardi entre Naples et le clan Koulibaly ?