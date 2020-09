Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum à 90M€ dans ce dossier colossal ?

Publié le 6 septembre 2020 à 15h45 par A.D.

Le PSG et Manchester City se livreraient un énorme bras de fer pour Kalidou Koulibaly. Alors que les Citizens se seraient montrés les plus pressants, le départ de l'international sénégalais ne serait pas acquis pour autant. En effet, Pep Guardiola n'aurait pas encore répondu aux attentes du Napoli, qui aurait lancé un ultimatum. Sans une offre à hauteur de 90M€, Kalidou Koulibaly ne devrait pas quitter les Azzurri.

Kalidou Koulibaly serait partagé entre le PSG et Manchester City. Désireux de renforcer leur défense central, Parisiens et Citizens auraient identifié le profil du défenseur du Napoli et devraient se livrer une énorme bataille. De son côté, Naples ne serait pas contre un départ de son international sénégalais, mais n'aurait pas du tout l'intention de le céder à n'importe quel prix. Pour cette raison, Aurelio De Laurentiis aurait lancé un ultimatum à Pep Guardiola, le prétendant qui serait le plus pressant pour Kalidou Koulibaly.

90M€ sinon rien pour Kalidou Koulibaly ?