Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo totalement relancé ?

Publié le 8 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG cet été malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Alphonse Areola figurerait désormais sur les tablettes de Fulham qui aurait ses chances dans ce dossier.

Avec la saison convaincante de Keylor Navas et le recrutement définitif de Sergio Rico en tant que doublure, Alphonse Areola (27 ans) n’a plus sa place au PSG. Le gardien français, prêté ces derniers mois au Real Madrid où il était la doublure de Thibaut Courtois, est donc invité par Leonardo à se trouver un nouveau point de chute le plus rapidement possible. Le Stade Rennais est très intéressé par Areola dans l’éventualité d’un départ d’Edouard Mendy, qui est très réclamé par l’entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon, comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Mais le PSG a une autre piste pour Alphonse Areola…

Fulham cible également Areola