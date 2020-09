Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait bien devoir une fière chandelle à… Mbappé !

Publié le 8 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Avant d’être rapatrié à cause de son test positif au Covid-19, Kylian Mbappé a essayé de donner une bonne image du PSG à certains de ses coéquipiers en Équipe de France en cette période de mercato.

Alors qu’il était avec l’Équipe de France avant d’être rapatrié à Paris lundi soir à cause de son test positif au Covid-19, Kylian Mbappé a profité du rassemblement avec les Bleus pour faire les affaires du PSG. En effet, d’ici la fin du mercato qui fermera ses portes le 5 octobre prochain, le club de la capitale pourrait se renforcer. Attaquant du PSG, Kylian Mbappé aurait joué les intermédiaires lors de son passage avec l’Équipe de France pendant ces quelques jours.

Objectif Camavinga et Hernandez pour Mbappé