Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez ne fera également aucun cadeau à Gareth Bale

Publié le 8 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Plus en odeur de sainteté au Real Madrid, Gareth Bale n’entendrait pas faire ses valises aussi rapidement. Mais au sein de la direction merengue, on ne voudrait pas rendre ce départ si simple. Explications.

Proche d’un départ en Chine l’été dernier, Gareth Bale avait finalement été retenu par le Real Madrid. Une décision dont doit désormais se mordre les doigts Florentino Pérez. En effet, le Gallois est reparti pour une saison avec Zinedine Zidane et cela ne s’est clairement pas bien passé entre les deux hommes. Lors des derniers matchs du Real Madrid, Bale avait notamment été écarté par son entraîneur, un signe clair du divorce entre eux. Mais pour officialiser la séparation, il y aurait encore du chemin à faire. En effet, l’ancien de Tottenham a encore deux de contrat à Madrid où il se sent bien, malgré sa situation sportive. Pas vraiment décidé à partir, le joueur de 31 ans verrait également sa direction poser certaines conditions.

Bale ne sera pas donné !