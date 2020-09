Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale met la pression sur ses dirigeants pour son avenir !

Publié le 7 septembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale se retrouve dans une impasse. Alors qu'aucun club n'aurait les moyens de se l'offrir, l'international gallois serait bloqué, sans possibilité de jouer, mise à part en sélection. Interrogé sur son avenir, Gareth Bale a lâché ses vérités et a mis la pression sur Zinedine Zidane et ses dirigeants.

En fin de contrat en juin 2022, Gareth Bale ne serait plus désiré au Real Madrid. Comme l'a expliqué AS ce samedi, Zinedine Zidane voudrait absolument se débarrasser de son numéro 11 cet été. Alors qu'il ne compterait plus sur Gareth Bale, le coach français n'aurait plus du tout l'intention de payer son salaire XXL. En effet, l'attaquant de 31 ans percevrait un salaire à hauteur de 15M€. Ce qui fait de lui le joueur le mieux payé du Real Madrid devant Sergio Ramos, l'emblématique capitaine du club. Pour ne pas jeter de l'argent par les fenêtres avec Gareth Bale, Zinedine Zidane serait prêt à tout pour s'en séparer. Comme l'a indiqué le média espagnol, le champion du monde 98 espérerait qu'une offre arrivera sur son bureau d'ici la fin du mercato estival. Toutefois, si aucun club n'a les ressources nécessaires pour payer à la fois le transfert et le salaire de Gareth Bale, Zinedine Zidane et la direction du Real Madrid seraient prêts à le libérer de son contrat tout en lui payant une année de salaire. Dans un tel scénario, le club merengue ferait une économie de près de 30M€, charges comprises.

L'Inter Miami et Manchester United à l'affût pour Gareth Bale ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid n'aurait toujours pas reçu d'offre pour Gareth Bale. Et ce, à cause du salaire astronomique du joueur. Malgré tout, l'international gallois serait toujours suivi de près. En effet, l'Inter Miami et Manchester United seraient toujours sur les traces de Gareth Bale. Du côté des Red Devils , José Mourinho souhaiterait s'attacher les services de l'attaquant du Real Madrid cet été, mais sa direction serait refroidie par le cout de l'opération. Reste à savoir si elle se montrera moins réticente en cas de transfert libre. En attendant, Gareth Bale est toujours dans l'attente et espère que sa situation se décantera au plus vite.

«J'ai tout tenté, mais c'est eux qui ont le contrôle»