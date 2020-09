Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup dur dans le dossier Boga ?

Publié le 8 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Jérémie Boga attise les convoitises à travers l’Europe, et l’OM pourrait être distancé en raison de sa situation financière.

Véritable révélation de la saison du côté de Sassuolo, Jérémie Boga a tapé dans l’oeil de nombreux clubs, et pourrait bien quitter les Neroverdi . Comme nous vous l’annoncions en exclusivité en juin dernier, l’Olympique de Marseille cible de milieu de 23 ans. Toutefois, le dossier se complique de jour en jour pour les Phocéens, alors que Naples, Séville et Rennes semblent plus proches de pouvoir répondre aux attentes de Sassuolo, qui réclame 30 millions d’euros pour laisser partir l’Ivoirien.

Boga intéressé par Rennes