Mercato - Real Madrid : Les conditions ont été posées pour le départ de Gareth Bale !

Publié le 7 septembre 2020 à 10h00 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on souhaite absolument se séparer de Gareth Bale cet été. Pour autant, au sein de la Casa Blanca, on ne serait pas prêt à tout pour dire au revoir au Gallois. De quoi compliquer un peu plus cette tâche…

A défaut de réaliser de grosses opérations cet été, le Real Madrid, bloqué par le coronavirus, va surtout se concentrer sur l’opération dégraissage de l’effectif de Zinedine Zidane afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Alors que certains départs ont déjà été actés, les regards se tournent avant tout vers les deux gros dossiers des Merengue : James Rodriguez et Gareth Bale. Alors que le premier se rapprocherait d’Everton, pour le second, un départ semble plus que compliqué. En effet, le Gallois se sent bien à Madrid et bien qu’il ne rentre pas dans les plans de Zidane, Bale n’entend pas partir si facilement. Alors que la solution pourrait être de libérer l’ancien de Tottenham, toujours sous contrat jusqu’en 2022, en lui payant partiellement ou intégralement le salaire qui lui reste, cela ne semble pas être le plan.

Une opération à 25M€