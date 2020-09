Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre à l’ASSE provoqué par Adil Aouchiche ?

Publié le 8 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Pour chiper Adil Aouchiche au PSG, l’ASSE a mis les petits plats dans les grands. Un choix que les Verts pourraient bien regretter.

Du côté de l’ASSE, Claude Puel peut enfin mettre en place son projet. Et l’entraîneur des Verts souhaite miser sur la jeunesse. Une politique qui s’est vérifiée cet été sur le marché des transferts avec notamment le gros coup Adil Aouchiche. Annoncé comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG, le milieu de terrain de 18 ans a préféré signer son premier contrat pro avec l’ASSE plutôt qu’avec son club formateur. Il faut dire que les Stéphanois ont fait certaines folies financières accordant, selon L’Equipe , à Aouchiche un salaire mensuel de 80 000€ et une prime à la signature de 4M€. Et cela n’aurait pas pu à certains…

Fofana en colère ?