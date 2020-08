Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel garde le cap pour Fofana et Bouanga…

Publié le 12 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Claude Puel s’est exprimé sur les dossiers Wesley Fofana et Denis Bouanga. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com annonce que l’ASSE programme des ventes XXL de Fofana et Bouanga, afin de faire rentrer de gros montants dans les caisses du club et stabiliser sa situation financière, aujourd’hui fragile, mais que Claude Puel s’y oppose. Dans un entretien accordé à l’Equipe , le coach stéphanois a confirmé ses intentions au sujet des deux joueurs : « Perdre (Denis) Bouanga et (Wesley) Fofana serait contre-productif, on doit avoir de l’ambition même dans la reconstruction car on se sent très compétitifs ».

La direction de l’ASSE prête à attendre

En l’état, la direction de l’ASSE se range aux choix de l’entraîneur, sachant que le mercato va durer très longtemps et qu’elle n’a pas renoncé à trouver des solutions pour plusieurs joueurs mis sur le marché (Khazri, Boudebouz, M’Vila, Ruffier, Diony, etc…), ce qui permettrait déjà d’alléger sérieusement les comptes. De plus, les dirigeants stéphanois ont établi la stratégie de jouer la montre sur les dossiers Fofana et Bouanga, afin de laisser le temps aux enchères de monter avec l’arrivée des clubs anglais. Maintenant, si dans le courant du mois de septembre, aucun gros salaire n’est parti, le club pourrait bien être conduit à réaménager le plan de vol fixé par l’entraîneur.