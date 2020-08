Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Puel sur l'avenir de Bouanga et Fofana !

Publié le 11 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que les rumeurs vont bon train concernant les départs de Wesley Fofana et Denis Bouanga, Claude Puel a tenu à être très clair concernant l'importance de ses deux joueurs à l'ASSE…

Après une saison cauchemardesque en Ligue 1 qui s’est conclue par une décevante 17e place à seulement 3 points du barragiste, l’ASSE va entamer sa révolution. Avec l’arrivée d’Adil Aouchiche et le départ à la retraite de Loïc Perrin, Claude Puel a déjà commencé à remodeler son effectif pour la saison prochaine. Cependant, il reste encore du chemin, et notamment pour garder ses joueurs les plus importants, comme Wesley Fofana ou encore Denis Bouanga. Et Claude Puel compte tout faire pour les garder…

« On doit avoir de l’ambition »