Mercato - Real Madrid : Zidane prend une décision totalement inattendue !

Publié le 11 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Prêté cette saison du côté d’Arsenal, Dani Ceballos pourrait enfin y voir plus clair concernant son avenir !

En manque de temps de jeu au Real Madrid, où il était barré par la concurrence au milieu de terrain, Dani Ceballos s’est exilé à Arsenal cette saison. Sous les ordres d’Unai Emery puis de Mikel Arteta, l’international espagnol a réalisé une saison convaincante. Mikel Arteta en a même fait l’une de ses priorités estivales dans son projet de reconstruction d’équipe. Alors que le destin de l’ancien milieu du Real Betis devait être fixé après la Ligue des Champions, ce serait désormais chose faite suite à l’élimination des madrilènes face à Manchester City.

Dani Ceballos conservé par le Real Madrid ?