Mercato : Le LOSC s'enflamme pour l'arrivée de Jonathan David !

Publié le 11 août 2020 à 23h20 par La rédaction

Le LOSC est parvenu à trouver le remplaçant de Victor Osimhen en la personne de Jonathan David. Lors de sa présentation, Marc Ingla n’a pas tari d’éloge l’international canadien.