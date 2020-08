Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle offensive pour cet indésirable de Puel ?

Publié le 11 août 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que Miguel Trauco n’entre plus dans les plans de Claude Puel un an seulement après son arrivée à l’ASSE, une nouvelle offensive serait à prévoir de la part d’un club disposé à accueillir le latéral gauche péruvien.

Arrivé en provenance de Flamengo l’été dernier, Miguel Trauco ne devrait pas s’éterniser en Ligue 1 et à l’AS Saint-Etienne. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé le 2 avril dernier, l’ASSE souhaite se séparer du défenseur péruvien de 28 ans qui ne s’est jamais véritablement acclimaté au championnat de France. Pour l’heure, l’Olympiakos est annoncé comme étant l’écurie la plus chaude dans le dossier Miguel Trauco. Des discussions seraient en cours entre les dirigeants du club basé au Pirée et l’ASSE. Et à en croire les dernières révélations dans ce feuilleton, une offre pourrait prochainement être formulée par le club grec aux Verts.

Après une première offre refusée, l’Olympiakos va revenir à la charge pour Miguel Trauco !