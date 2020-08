Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme concurrence pour cette piste à 25M€ ?

Publié le 12 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Nicolas Tagliafico ferait l’objet d’une grosse concurrence avec l’arrivée de trois cadors européens sur le dossier.

Malgré la prolongation de Layvin Kurzawa, Leonardo serait toujours à la recherche d’un latéral gauche. Un possible départ de Juan Bernat à qui il ne reste qu’un an de contrat, oblige le directeur sportif du PSG à anticiper. Parmi les pistes étudiées pour renforcer le côté gauche, le club parisien cible Théo Hernandez de l’AC Milan comme annoncé en exclusivité mais aussi Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam possède un bon de sortie de sa direction mais la concurrence serait rude sur ce dossier car trois gros cadors européens se seraient manifestés pour recruter l’Argentin cet été…

Chelsea, Barcelone et l'Atlético sur les rangs