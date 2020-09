Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye aurait fixé une énorme condition pour son départ !

Publié le 8 septembre 2020 à 15h15 par A.M.

Bien décidé à vendre afin de se renforcer, le PSG peine à boucler ses premiers départs. Malgré tout, Idrissa Gueye pourrait accepter de partir si jamais un grand club, de préférence anglais, se présente.

Ce n'est plus un secret, le Paris Saint-Germain compte vendre d'ici le 5 octobre avant de se renforcer. Pour le moment, Edinson Cavani, Thiago Silva et Thomas Meunier sont tous partis libres, ce qui représente une belle économie sur la masse salariale, mais ne permet pas de renflouer les caisses puisqu'aucune indemnité de transfert n'a été récupérée pour le moment. Julian Draxler et Alphonse Areola sont les joueurs les plus régulièrement annoncés sur le départ, mais leur vente ne devrait pas permettre au PSG de récupérer de grosses sommes. A l'inverse d'Idrissa Gueye que Leonardo aimerait bien vendre comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Gueye partira si un gros club se présente