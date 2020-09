Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'Inter annonce la couleur pour Lautaro Martinez !

Publié le 8 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Javier Zanetti s’est exprimé sur une possible arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone, alors que le club culé en fait sa priorité en attaque depuis plusieurs mois.

Qui sera le nouveau buteur du FC Barcelone la saison prochaine ? A moins d’un mois de la fin du mercato, les Blaugrana n’ont toujours pas renforcé leur attaque, chantier prioritaire depuis plusieurs mois. Si Ronald Koeman souhaite faire de Memphis Depay le successeur de Luis Suarez, les dirigeants catalans favorisent une arrivée de Lautaro Martinez, ciblé depuis plusieurs mois. Toutefois, le nouvel entraîneur barcelonais pourrait bien voir son souhait se réaliser, Javier Zanetti ne comptant pas se séparer du jeune international argentin.

« Lautaro est heureux à l'Inter et nous sommes heureux avec lui »