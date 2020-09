Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle grosse annonce de Depay sur son avenir !

Publié le 8 septembre 2020 à 12h00 par A.M.

Actuellement présent avec la sélection des Pays-Bas, Memphis Depay a confirmé qu'il était convoité par plusieurs clubs et qu'il allait faire le point avec l'OL.

C'est probablement le dossier chaud du moment. Alors que Ronald Koeman a succédé à Quique Setién sur le banc du FC Barcelone, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas semble avoir fait de Memphis Depay sa grande priorité pour cet été. Il faut dire que l'attaquant de l'OL était l'un des cadres de Koeman avec les Oranje , et alors que son contrat à Lyon prend fin en juin 2021, un départ n'est pas à exclure comme l'explique RMC Sport puisque le capitaine des Gones refuse de prolonger pour le moment. « Koeman veut Depay au Barça », confirmait même Jean-Michel Aulas ces dernières heures.

«Je sais qu'il y a des intérêts»