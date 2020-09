Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : L’OL libère Rafael !

Publié le 8 septembre 2020 à 17h03 par La rédaction mis à jour le 8 septembre 2020 à 17h06

Alors que l’OL avait 3 solutions au poste d’arrière droit, Rudi Garcia vient d’enregistrer le départ de Rafael, libéré pour rejoindre Istanbul Basaksehir.