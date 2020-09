Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le transfert de Luis Suarez tombait à l’eau ?

Publié le 8 septembre 2020 à 16h30 par A.C.

Plusieurs sources annoncent une arrivée imminente de Luis Suarez à la Juventus, mais l’attaquant pourrait bien finir par rester au FC Barcelone.

Si Lionel Messi a déclaré qu’il restera au FC Barcelone cette saison, Luis Suarez devrait partir. Le bras droit de Messi au Barça devrait en effet rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. D’ailleurs, les dirigeants du club catalan semblent déjà avoir pris les devants pour pallier son départ. Goal Espagne a annoncé une nouvelle offensive à 65M€ pour Lautaro Martinez, mais La Gazzetta dello Sport laisse entendre ce mardi que l’attaquant pourrait finalement prolonger avec l’Inter. Ainsi, Ronald Koeman souhaiterait boucler une de ses pistes favorites. Elle concerne Memphis Depay, qui n’a d’ailleurs as fermé la porte à un départ de l’Olympique Lyonnais. « Nous allons voir ce qu'il va se passer » a confié la star de l’OL, au micro de NOS , en marge de la défaite des Pays-Bas face à l’Italie (0-1). « Demain (ce mardi, ndlr), je vais parler avec le club (Lyon). Je sais qu'il y a des intérêts mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas encore beaucoup parlé avec mon agent ». Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente avec Jean-Michel Aulas...

Koeman a décidé : ce sera Depay à la place de Suarez

En effet, si le président de l’Olympique Lyonnais ne semble pas fermé à un départ de Memphis Depay, à qui il reste moins d’un an de contrat, il souhaite récupérer une somme conséquente. D’après les informations de L’Équipe , Jean-Michel Aulas serait disposé à laisser filer Depay contre une indemnité de 30M€. Gianluca Di Marzio annonce de son côté que Ronald Koeman pousserait pour Samuel Umtiti soit inséré dans les négociations entre le FC Barcelone et l’OL. A en croire le journaliste de Sky Sport Italia , l'offre du Barça se porterait actuellement autour de 20/25M€, plus Umtiti.

Morata pourrait tout faire capoter