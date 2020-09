Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti, la nouvelle clé du recrutement de Ronald Koeman !

Publié le 8 septembre 2020 à 14h30 par A.M.

En grande difficulté depuis la fin de la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti ne semble plus en mesure de prétendre à un rôle important au FC Barcelone. Par conséquent, l'international français pourrait servir de monnaie d'échange afin de débloquer le recrutement du Barça.

Le déclin de Samuel Umtiti ne cesse malheureusement de se confirmer. Brillant durant la Coupe du monde, le défenseur central du FC Barcelone a clairement mis en danger sa carrière en disputant le Mondial. En effet, ses problèmes récurrents au genou se sont aggravés au point de ne disputer que 33 rencontres toutes compétitions confondues en deux saisons. Bien trop peu aux yeux des dirigeants du Barça qui lui cherchent une porte de sortie. Mais les obstacles sont nombreux. En plus de ses pépins physiques récurrents qui n'ont échappé à personne, Samuel Umtiti touche près de 8M€ par an ce qui a de quoi refroidir les clubs éventuellement intéressés. Et alors que son bail court jusqu'en juin 2023, une rupture de contrat semble inenvisageable. C'est donc sans surprise que SER Catalunya révélait ces dernières heures qu'aucun club ne s'est positionné pour recruter le Champion du monde.

Umtiti poussé à partir pour débloquer le dossier Depay

La situation de Samuel Umtiti est donc compliquée, d'autant plus que Ronald Koeman ne compte plus du tout sur lui. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, la solution est toute trouvée : inclure le Champion du monde dans la transaction pour Memphis Depay. Ce serait le deal parfait pour le Barça offrirait à Ronald Koeman sa grande priorité tout en faisant baisser l'indemnité de transfert et en trouvant une solution pour se séparer de Samuel Umtiti et de son imposant salaire. Pour cela, les Catalans comptent sur leurs excellentes relations avec l'OL. D'ailleurs, d'après selon Sport , les Gones ne seraient pas totalement fermés à l'idée de faire revenir Samuel Umtiti puisque Rudi Garcia cherche actuellement un nouveau défenseur central. Cela pourrait donc permettre aux Lyonnais de récupérer un axial sans débourser d'indemnité de transfert.

Garcia ne ferme pas la porte, mais...