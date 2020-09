Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jesé dans une impasse totale pour son avenir !

Publié le 8 septembre 2020 à 16h15 par A.M.

De retour de prêt, Jesé est toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2021. Et son cas semble dans une impasse pour les Parisiens qui ne parviendront plus à le vendre.

C'est un éternel recommencement. A chaque début de saison, Jesé revient de prêt avec motivation et l'espoir d'enfin marquer les esprits sous les couleurs parisiennes. Recruter pour 25M€ durant l'été 2016, l'Espagnol ne s'est jamais imposé au PSG et a enchaîné les prêts à Las Palmas, à Stoke, au Betis Séville et enfin au Sporting. Mais jamais il n'a réussi à se relancer. Et alors que Leonardo cherche à dégraisser son effectif d'ici le 5 octobre, l'ancien attaquant du Real Madrid pourrait être poussé au départ. Mais ce dossier est un casse-tête.

Le cas Jesé est insoluble