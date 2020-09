Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel va boucler un dossier brûlant... à 0€ !

Publié le 8 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif, Claude Puel pourrait enfin voir sa mission se débloquer puisque Loïs Diony serait tout proche de rejoindre Angers.

Cet été, l'une des priorités de Claude Puel est de dégraisser son effectif pléthorique. Plusieurs joueurs sont ainsi poussés au départ notamment à cause de leur salaire important qui plombe les finances de l'ASSE. Ryad Boudebouz, Yann M'Vila, Miguel Trauco ou encore Loïs Diony sont ainsi invités à partir. Mais pour le moment, le bilan est quand même mitigé. Yohan Cabaye et Loïc Perrin sont partis compte tenu du fait que leur contrat arrivait à échéance, tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont rejoint respectivement Brest et Metz. Mais le dégraissage de l'ASSE pourrait s'accélérer.

Diony fonce vers Angers