Mercato - ASSE : Claude Puel est dans l'impasse dans ce dossier à 1M€ !

Publié le 6 septembre 2020 à 15h15 par H.G.

Alors qu’il est sur le départ de l’AS Saint-Etienne cet été, Yann M’Vila verrait son club ne pas être en mesure de trouver d’accord pour son transfert à l’Olympiakos, annoncé comme son principal prétendant.

Cet été, l’heure est au renouvellement du côté de l’ASSE. Et pour cause, Claude Puel souhaite se séparer de bon nombre de ses éléments devenus indésirables, soit parce qu’ils n’ont pas réussi à répondre aux attentes, soit parce qu’ils perçoivent un salaire trop élevé, afin de renouveler l’effectif des Verts avec une majorité de jeunes prometteurs. Yann M’Vila entre dans la seconde catégorie et figurerait sur la liste des cadres dont le technicien français aimerait se délester. Cependant, le Français arrivé à l’ASSE en 2018 serait pour l’heure bloqué dans la mesure où le club du Forez et l’Olympiakos ne parviendraient pas à se mettre d’accord pour son transfert.

L’Olympiakos voudrait recruter Yann M’Vila librement !