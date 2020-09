Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club étranger veut piocher dans l’effectif de Villas-Boas !

Publié le 8 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Avec les départs de deux joueurs clés du club, le Bayer Leverkusen serait prêt à recruter deux joueurs de l’OM d’ici la fin du mercato.

Ces derniers jours, le Bayer Leverkusen a pu considérablement renflouer ses caisses avec les transferts de Kevin Volland et surtout de Kai Havertz. Pour ne pas perdre en compétitivité d’autant plus que Leon Bailey pourrait aussi être vendu d’ici la fin du mercato fixée au 5 octobre prochain, le pensionnaire de Bundesliga prévoirait de se renforcer. L’OM serait dans la ligne de mire du Bayer.

Thauvin et Sarr dans le viseur du Bayer Leverkusen