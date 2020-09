Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle menace pour Villas-Boas dans le dossier du buteur !

Publié le 8 septembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM songe à Alfredo Morelos pour renforcer son secteur offensif cet été, le buteur colombien des Glasgow Rangers intéresserait fortement la Fiorentina.

En quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts, André Villas-Boas souhaite attirer un profil capable de venir concurrencer Dario Benedetto à l’OM. Du coup, l’entraîneur portugais et son directeur sportif, Pablo Longoria, étudieraient le marché avec une grande attention. Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, l’OM songe notamment à Alfredo Morelos (24 ans), le buteur colombien des Glasgow Rangers. Mais il n’est pas le seul en course…

La Fiorentina débarque pour Morelos