Mercato - PSG : Bientôt une marge de manoeuvre supplémentaire dans le recrutement ?

Publié le 8 septembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Le contexte pourrait bientôt permettre un recrutement offensif supplémentaire en plus de celui qui était programmé. Explication.

Ces dernières heures, des informations potentiellement lourdes de conséquences sont sorties au sujet de Julian Draxler. En effet, comme révélé par le10sport.com et confirmé par Paris United , l’ailier international allemand figure sur les tablettes de plusieurs clubs de Bundesliga, et notamment du Bayer Leverkusen. Et contrairement aux mercatos précédents, Julian Draxler serait cette fois disposé à envisager un transfert, alors qu’il lui reste encore un an de contrat à Paris.

Deux recrutements offensifs à attendre

Pour le PSG, cela constitue une excellente nouvelle, qui pourrait débloquer un recrutement d’importance supplémentaire au mercato. En effet, compte tenu du poids financier de Draxler au niveau salariale, et du montant espéré pour son transfert (autour de 15-20 millions d’euros), le PSG pourra disposer d’une marge financière pour un gros recrutement supplémentaire. En plus d’un attaquant polyvalent du profil de Memphis Depay, le club de la capitale pourra recruter un deuxième élément offensif, plutôt au milieu de terrain.